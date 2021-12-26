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ثاني عملية اغتصاب يقوم بها.. RT تكشف سجل شرطي عراقي اغتصب طفلة

أخبار العالم العربي

ثاني عملية اغتصاب يقوم بها.. RT تكشف سجل شرطي عراقي اغتصب طفلة
Reuters
الشرطة العراقية
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حصلت RT على معلومات من مصدر أمني عراقي رفيع، حول سجل شرطي اغتصب طفلة قبل أيام، وتبين أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها التي ارتكبها هذا المجرم.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسلنا، فإن حادثة اغتصاب الطفلة حدثت يوم الخميس الماضي في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

وخلال أقل من 24 ساعة تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على المغتصب.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، خلال زيارته للطفلة في المستشفى، إن "قاضي التحقيق الخفر في الرصافة أصدر مذكرة قبض وتحر بحق المتهم بعد شكوى تقدم بها والد الطفلة في مركز شرطة الحسينية".

وأضاف، أن "الجاني قام بعملية خطف للطفلة مع شقيقها الطفل ذو الأربع سنوات والذي تمكن من الهروب من يدي الجاني".

وبالعودة إلى سجل هذا الشرطي، فإن RT حصلت على معلومات تشير إلى قيامه قبل سنوات باغتصاب شابة وتعريضها للقتل على أيدي أهلها وفق ما يسمى بـ"غسل العار".

المصدر: RT

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