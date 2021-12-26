السيسي يتحدث عن مصدر المياه بمشروع الدلتا الجديدة وحصة مصر من مياه النيل

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أعن مصدر المياه التي يتم استخدامها بمشروع الدلتا الجديدة.

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وخلال افتتاح مشروعات الاستصلاح الزراعي وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكي بصعيد مصر، أشار عبد الفتاح السيسي إلى أن "المياه التي يتم استخدامها بمشروع الدلتا الجديدة، هي مياه كانت للصرف الزراعي، وكانت يتم رميها بالماكس، وكان يتم تجميعها وبها ملوحة عالية، ولكن تم عمل معالجة لها طبقا للمعايير الخاصة بوزارة الصحة".

وأضاف السيسي: "لما حد يشوفنا وإحنا بنتكلم على حجم الأراضي الزراعية اللي بنحلم بها يقول حجم ضخم وهتجيبوا ميتها منين؟..إحنا لم نتجاوز حصتنا من مياه نهر النيل، ومتكلمناش أبدا أنه الـ100 مليون مصري عاوزين مياه أكتر من كدا بكتير، وقولنا هنعيد ونستفيد بالمياه المتاحة، وحتى مياه الصرف الصحي بنعملها معالجة ثلاثية متطورة".

المصدر: "الوطن"