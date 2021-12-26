مسؤول مصري للسيسي: حنموت في توشكي

في نقاش دار بينهما، استفسر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، عن أحد المشروعات.

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وخلال افتتاح مشروعات الاستصلاح الزراعي وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى بصعيد مصر، رد اللواء توفيق سامي على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع الرقعة الزراعية في مدينة توشكى، قائلا: "هنموت في توشكى لحد ما ننفذ".

وفي التفاصيل، قال عبد الفتاح السيسي متوجها للواء: "قلت السنة الجاية هنستكمل زراعة فرع 4، طيب الريف المصري وجنوب فرع 4 والتوسعات المستقبلية عاملين حسابكم على امتى فيهم؟"

ليرد اللواء توفيق: "أوامرك يا أفندم"، في حين عقب ال رئيس المصري قائلا: "أوامري إيه ما إحنا متكلمين..كل ما ندخل أراضي زراعية للإنتاج..ده بيديني فرصة..دول بنزرعهم قمح.. فتحرمني من 150 ألف فدان السنة الجاية بزرعهم قمح.. دول بحوالي نص مليون طن".

وأكمل السيسي: "بقى التزام عليكم أمام المصريين، فكل ما يمكن زراعته يكون السنة الجاية جاهز، ولو فيه مطالب هنلبي المطالب"، بينما رد اللواء توفيق عليه بالقول: "لو على الزراعة إحنا قادرين نزرع، لكن الترفيق هيكون 250 ألف فدان".

المصدر: "الوطن" + "القاهرة 24"