مصر.. تعليق لزوجة الضابط الراحل باسم فكري على قرار للسيسي

علقت سارة رشاد الخطيب، زوجة الضابط المصري الراحل، باسم فكري، على إطلاق اسمه على محور قوص في محافظة قنا.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، قالت سارة رشاد الخطيب: "إن هذا الأمر حدث نتيجة إرادة شعبية، لأنه كان شخصا محبوبا.. كان المحور في بداية الإنشاء عندما استشهد زوجي، وطُلب اطلاق اسمه عليه في مجلس النواب، وأحمد الله على أن القيادة السياسية استجابت لهذا الأمر".

وأشارت إلى أن "إطلاق اسم زوجها على المحور تكريم له لأنه ضحى بنفسه من أجل مصر"، مضيفة: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الأمر، ومن أبلغني بهذا الخبر هو النائب محمود عبدالسلام الضبع لأنه من اقترح اطلاق اسم زوجي على المحور".

وأكملت زوجة الضابط باسم فكري: "أشعر بالفخر والاعتزاز ببطولته، واعتبرها تاج على رؤوسنا، تلقيت اتصالات هاتفية كثيرة أمس، بعدما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحور، والجميع كانوا سعداء ويشعرون بفخر واعتزاز وانتماء لمصر".

تجدر الإشارة إلى أن الرائد باسم فكري أحمد طه، لقي مصرعه بعمر الـ35، حينما كان يعمل رئيسا مباحث مركز قوص جنوب قنا، وقتل خلال مطاردة أمنية مع خارجين عن القانون في 31 أكتوبر 2019 بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، في حين تمكنت قوات وزارة الداخلية من تصفية المتهم الرئيسي في مقتل الرائد خلال مطاردة أمنية.

جدير بالضذر أن المحور يمتد بطول 19 كيلومترا وعرض 21 مترا، ويضم حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م، بكل اتجاه، ويشمل 30 عملا صناعيا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، ما يسهم في حل مشكلة التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بتكلفة مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه.

المصدر: "صدى البلد"