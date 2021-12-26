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منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة: الصهاينة جاؤوا إلى بلادنا لتخريبها والخير لا يأتي منهم أبدا

أخبار العالم العربي

منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة: الصهاينة جاؤوا إلى بلادنا لتخريبها والخير لا يأتي منهم أبدا
Reuters Cris Toala Olivares
العلم المغربي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للناشط المغربي، عبد الصمد فتحي، منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، خلال احتجاجات ضد التطبيع مع إسرائيل.

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وظهر عبد الصمد فتحي بمقطع الفيديو وهو يقول إن قرار التطبيع فرض على الشعب المغربي، وإن "الصهاينة جاؤوا إلى بلاده لتخريبها، لأن الخير لا يأتي منهم أبدا".

المصدر: RT

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