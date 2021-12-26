منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة: الصهاينة جاؤوا إلى بلادنا لتخريبها والخير لا يأتي منهم أبدا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للناشط المغربي، عبد الصمد فتحي، منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، خلال احتجاجات ضد التطبيع مع إسرائيل.

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وظهر عبد الصمد فتحي بمقطع الفيديو وهو يقول إن قرار التطبيع فرض على الشعب المغربي، وإن "الصهاينة جاؤوا إلى بلاده لتخريبها، لأن الخير لا يأتي منهم أبدا".

#شاهد | "#لا_للتطبيع لأنه ضد مصلحة #فلسطين .. وجاء الصهاينة الى #المغرب لتخريبه" رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي pic.twitter.com/vcyJ4MZddd — فلسطينيو الخارج (@PalesAbroad) December 25, 2021

لا للتطبيع "جاء الصهاينة الى المغرب لتخريبه" كلمة رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (عبد الصمد فتحي) بعد فض الأمن المغربي بالقوة لوقفة مناهضة للتطبيع #المغرب#فلسطين#المغرب_العربيpic.twitter.com/ZKrWuZ2V5g — جمال ريان (@jamalrayyan) December 25, 2021

المصدر: RT