وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو نظيره المغربي لزيارة تل أبيب

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نظيره المغربي ناصر بوريطة لزيارة إسرائيل قريبا، وذلك أثناء اجتماع عبر الفيديو الأربعاء ضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

واجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث افتراضيا بمناسبة مرور عام على تطبيع علاقات بين الرباط وتل أبيب برعاية أمريكية.

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وقال لابيد "أرحب بصديقي الوزير بوريطة لزيارة إسرائيل في أقرب وقت ممكن وإطلاق مبادرات جديدة لتقوية علاقاتنا.. يجب أن نلتقي مباشرة ونبني أشياء كبيرة لصالح شعبينا".

بدوره أعرب وزير الخارجية المغربي عن "أمله بزيارة إسرائيل قريبا"، ولقاء لبيد مجددا بعدما كان قد زار الرباط في أغسطس.

واستأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية قبل عام في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.

وكان المغرب رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل في 2020 برعاية أمريكية، بعد الإمارات والبحرين والسودان، في حين اعتبر الفلسطينيون هذه الاتفاقات "خيانة".

المصدر: أ ب