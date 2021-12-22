"هسبريس": واشنطن تؤكد التزامها بمقتضيات "الإعلان الثلاثي" مع تل أبيب والرباط

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام واشنطن بدعم اتفاقية أبراهام الموقعة بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، معربا عن أمله بأن تصبح مكاتب الاتصال سفارات في المستقبل.

وقال بلينكن في لقاء افتراضي مع نظيريه المغربي والإسرائيلي بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع الإعلان المشترك: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، يسعدني أن أقدم التهاني إلى حكومتي وشعب المغرب وإسرائيل في الذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات بينكم".

وأضاف أنه إنجاز دبلوماسي يعكس الالتزام المتبادل بدخول البلدين حقبة جديدة من العلاقات.

وقال: "نحن ممتنون لجهودك (وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة) المستمرة لتعميق وتقوية الروابط بين شريكين كبيرين وأصدقاء الولايات المتحدة"، مضيفا: "نحن ملتزمون بمواصلة عملنا معا لبناء منطقة أكثر سلاما وازدهارا".

وأشار إلى أنه ومنذ توقيع الإعلان المشترك، عادت الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لأول مرة منذ عقود، مبينا أن الاتفاقيات الموقعة عززت العلاقات التجارية والعسكرية.

وشدد بلينكن على أن هذه الخطوات ليست إيجابية فقط لإسرائيل والمغرب بل إيجابية للمنطقة ككل، مشيرا إلى أن واشنطن تريد توسيع دائرة الدبلوماسية السلمية أكثر.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي