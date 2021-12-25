"الصناعة المصرية": الحكومة تسعى لتنمية الصعيد من كل المحاور

قالت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، إن الحكومة تسعى لتنمية الصعيد من كل المحاور، مؤكدة أن "تلك المنطقة لم تعد مهملة".

وأضافت الوزرية المصرية في تصريحات تلفزيونية على هامش افتتاح مشروعات قومية بمحافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "خطة الوزارة تضمنت إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية"، موضحة أن الصعيد استحوذ على عشرة مجمعات من بينها.

وأوضحت أن "المجمعات تبدأ من محافظة الفيوم حتى محافظة أسوان، إلى جانب مشروعات صغيرة ومتوسطة"، مؤكدة أن "المجمعات ليست صناعية وحسب لكنها منطقة متكاملة مزودة بالخدمات والمعارض".

وأشارت جامع، إلى "تحديد الأنشطة التي من الممكن أن تعمل في هذه المجمعات، وإجراء حصر للميزة النسبية الموجودة في المحافظات لتحقيق توافق في الأنشطة وأن يكون العمل قائما وفقا لمنهجية كاملة".

وأكدت إعداد دراسات جدوى تفصيلية، وبرامج تمويلية وتيسيرات لتخصيص هذه المجمعات، ذاكرة أن الاهتمام بمحافظات الصعيد يمضي في المسار الجيد الذي وضعته الدولة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT