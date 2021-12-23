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وفد طبي مصري يصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أخبار العالم العربي

وفد طبي مصري يصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
AFP
معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة
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وصل مساء اليوم الخميس، وفد طبي مصري، من بينهم أخصائيون في مجالات مختلفة، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الوفد الطبي المصري ضم أكثر من عشرة أطباء من تخصصات مختلفة، مشيرة إلى أن "الوفد سيجري سلسلة عمليات جراحية إضافة إلى معاينة المرضى في قطاع غزة".

وبينت المصادر أن زيارة الوفد سوف تستغرق عدة أيام، لافته إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن الجهود المصرية الرامية لتحسين الوضع الأمني والمجتمعي في غزة.

المصدر: وكالة "صفا"

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