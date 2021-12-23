بينهم رئيس أسبق.. ناشطون تونسيون يعلنون "إضراب جوع"

أعلن عدد من الناشطين التونسيين، بينهم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، "إضراب جوع" احتجاجا على ما وصفوه بالحكم الفردي للرئيس قيس سعيّد.

وفي بيان عبر "فيسبوك" أعلن عدد من أعضاء مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الدخول "في إضراب جوع احتجاجي" وصفوه بأنه "شكل متقدم من أشكال النضال الديمقراطي في مواجهة حكم فردي يدفع نحو استعمال آلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه وإغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني وديمقراطي".

وقالت المبادرة إن الإضراب يسعى لتحقيق جملة أهداف، منها "إطلاق سراح جميع النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كل المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولات توريطه في المسار الانقلابي".

ومنها أيضا: "التوقف عن محاصرة حرية الإعلام وتعطيل حقّ النفاذ إلى المعلومة وتضليل الرأي العام".

وقالت المبادرة إن الرئيس سعيد أدخل البلاد في "مسار انقلابي" يدفع بالقوة الصلبة للدولة في معركته مع معارضيه".

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وقالت إنه "وبناء على هذا المنعرج الخطير لم يعد أمام القوى الديمقراطية المعارضة للانقلاب إلاّ أن تدخل الآن مرحلة الدفاع عن الحرية بأجسادها".

وكانت محكمة تونسية أصدرت أمس حكما ابتدائيا غيابيا على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك وسط حالة من التوتر تشهدها البلاد.

المصدر: RT