وفد برلماني روسي يقدم لمشفى سوري للأطفال 30 جهازا حديثا لإنتاج الأوكسجين

قدم وفد برلماني روسي برئاسة ديمتري سابلين رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية السورية بمجلس الدوما، لمشفى سوري للأطفال 30 جهازا لإنتاج الأوكسجين وهدايا للأطفال المرضى.

و قال مدير مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الدكتور رستم مكية معربا عن شكره وتقديره للشعب والحكومة الروسية على المبادرة الداعمة للأطفال السوريين، قائلا: "إن المشفى بحاجة ماسة لهذه الأجهزة نتيجة الأعداد الكبيرة من الأطفال المرضى الذين يحتاجون للأوكسجين".

وبين مدير المشفى في تصريح لـ"الوطن" أن الأجهزة تأتي في إطار رفد المشفى بالمواد المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة السابقة تم تقديم مواد لدعم الجانب الخدمي في المشفى من مواد تنظيف، ومستلزمات أطفال.

ولفت مكية إلى أنها المرة الثالثة التي يقدم فيها الجانب الروسي مساعدات للمشفى حيث قدم سابقاً تجهيزات طبية وتدفئة للأطفال ومواد استهلاكية طبية وعلاجا ضوئيا للأطفال الخدج والأطفال الذين يعانون أمراضا ومشكلات صحية، منوهاً باستمرار الزيارات والدعم المقدم من الجانب الروسي بما ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المرضى علما أن المشفى هو الوحيد المختص، كما أنها تستقبل الأطفال المرضى من مختلف المحافظات.

بدوره أكد سابلين في تصريح للإعلاميين أن الهدايا مبادرة لإدخال الفرح والسعادة إلى قلوب الأطفال السوريين في موسم الأعياد وهي تعبير بسيط عن محبة الأطفال الروس لهم وعن أمنياتنا بالصحة والشفاء والاستقرار والأمن والسلام.

وأضاف: نسعى في إطار عمل الهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية الروسية إلى تقديم الدعم للشعب السوري في مختلف المجالات وتلبية احتياجات ومتطلبات مؤسساته في ظل الظروف الراهنة.

المصدر: "الوطن"