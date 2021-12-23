مصر ترحل مواطنا سوريا وتسحب "جنسية" عدد كبير من مواطنيها
Globallookpress
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أصدرَت وزارة الداخلية المصرية، قرار بإبعاد مواطن سوري يدعى أسامة أحمد حسانة، مواليد 15/1/1991 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بسحب الجنسية من 21 مواطنا مصريا لحصولهم على الجنسيات المتقدمين إليها، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأصدرَت الوزارة أيضا، قرارين بالسماح بمنح 42 مواطنا الجنسية الأجنبية المتقدمين إليها، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وقرارا برد الجنسية المصرية لـ14 شخصا.
المصدر: الوطن
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