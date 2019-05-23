مصر.. سحب الجنسية من 4 أشخاص بسبب "الغش والكذب"

وافق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على سحب الجنسية المصرية من 4 أفراد، بينهم 3 فلسطينيين "لاكتسابهم لها عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة".

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وجاء ذلك بناء على ما عرضه وزير الداخلية المصري محمود توفيق، على رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي عرض على مجلس الوزراء، الذي وافق على "سحب الجنسية منهم"، لتصدر القرارات الأربعة يوم 19 مايو الماضي، وهي القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم.

وتضم قائمة سحب الجنسية كلا من أنور شحدة سلامة مصلح، من مواليد فلسطين بتاريخ 9 مارس عام 1973، ومحمد محمود عبدالقادر صقر، من مواليد فلسطين بتاريخ 30 يونيو 1967، ومحمد نصر محمد أبوالنصر، من مواليد فلسطين بتاريخ 29 أبريل 1960.

فيما كان الشخص الرابع الذي تمت الموافقة على إسقاط الجنسية عنه، هو منهل خميس محمد طه كلاب، من مواليد الفيوم بتاريخ 20 أبريل 1972.

يأتي ذلك تطبيقا لنصوص القانون رقم 26 لسنة 1975 في مصر بشأن "الجنسية المصرية"، الذي ينص على إسقاط الجنسية عن من يكتسبها عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

المصدر: الوطن