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حساب موثق.. انتحال شخصية أميرة سعودية مشهورة على "تويتر" وعبد الرحمن بن مساعد يحذر!

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حساب موثق.. انتحال شخصية أميرة سعودية مشهورة على
عادلة بنت عبدالله
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هاجم الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، شخصا انتحل صفة أميرة سعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الأمير عبد الرحمن أمس الأربعاء في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر": "كورونا لها لقاح وعلاج بعون الله.. ولكن المزورين الكذابين أمثالك ماهو علاجهم.. لمن لا زالت تنطلي عليه أكاذيب هذه الحسابات.. هذا حساب رغم أنه موثق إلا إنه مزور وليس للأميرة عادلة بنت عبدالله".

ونشر الأمير السعودي صورة من الحساب المزيف معلقا: "حظرني المزور المنتحل.. أي حساب حتى ولو كان موثقا تجده يقول أوزع مساعدات، هو حساب منتحل ومزور وينصب على الناس بأخذ أرقام حساباتهم للتلاعب بهم".

وفي وقت سابق، حذر الأمير السعودي من حساب ينتحل صفة الأميرة ​علياء آل سعود​. كما نبه حساب تاريخ "آل سعود" الرسمي من حسابات وهمية تنتحل شخصية الأميرة نوف بنت بندر آل سعود.

المصدر: RT

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