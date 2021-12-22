مصر.. تبرئة 4 متهمين في قضية "تقديم الكفن" في عين شمس

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس في مصر بقبول استئناف 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة "تقديم الكفن".

وقضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، برئاسة محمد سليمان، بقبول الإستئناف في القضية رقم 20610/ 22432 مخالفات مباني والمتهم فيها 4 أشخاص، هم مراد نصر فرغلي، عز الدين نصر إبراهيم، تامر جمال مرغني، وأحمد نصر الدين مرغني.

كما رفضت المحكمة استئناف النيابة في هذه القضية.

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في سياق آخر، قررت جهات التحقيق المختصة منع التصرف في أموال المتهمين، وأمرت النيابة بإحالتهم في قضية الكفن إلى محكمة الجنايات في واقعة "تقديم الكفن" بعد الانتهاء من التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهم بإحدى المحافظات.

المصدر: "صدى البلد"