البوليساريو: نحن لاجئون ولا وجود لاسم إبراهيم غالي كوزير (فيديو)

وثق مقطع فيديو تصريحات خطيرة وردت على لسان مصطفى سيدي البشير وزير الجاليات الصحراوية بجبهة البوليساريو.

وكشف سيدي البشير خلال لقائه مجموعة من الصحراويين القاطنين بباريس وضواحيها مؤخرا، عن معلومات خطيرة عن وضع قادة الجبهة، معترفا بأن البوليساريو ليست دولة ولا تمتلك حكومة أو رئيسا.

وقال البشير أمام الحاضرين: "لنكون واقعيين ولا أكذب على نفسي أنا لست وزيرا أنا لاجئ مسجل في دائرة المحبس".

وأضاف أن "إبراهيم غالي لاجئ تحت اسم غالي سيد المصطفى وليس إبراهيم غالي، ومسجل في وكالة اللاجئين ليس كرئيس دولة أو إطار سام، بل لاجئ".

وأضاف، أن وزير خارجية البوليساريو في العاصمة الجزائرية ورئيس ما يسمى "حكومة الجبهة" بوشرية بيون، ليس رئيس الحكومة بل مسجل كلاجئ".

وتابع قائلا: "وزير خارجيتنا ولد السالك موجود في الجزائر".

وصرح البشير بأن الصحراويين لاجئون يعيشون بفضل مساعدة الجزائر، مشيرا إلى أنهم ومنذ 47 عاما يطلبون مساعدات من الجزائر منها العلاج والأسلحة والتدريب والغاز..".

المصدر: وسائل إعلام + "يوتيوب"