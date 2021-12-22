الأمن الجزائري يحذر من شراء الهواتف المستعملة من السوق السوداء

حذر الأمن الجزائري، المواطنين من شراء الهواتف النقالة من السوق السوداء أو مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها غالبا ما تكون مسروقة أو أن أصحابها متورطون في جرائم.

ودعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف، في بيان لها، إلى ضرورة تجنب شراء الهواتف النقالة من السوق السوداء، خاصة وأن ظاهرة شراء الهواتف النقالة من السوق السوداء تعرف إقبالا واسعا من طرف المواطنين من كلا الجنسين والرجال أكثرهم. خاصة أصحاب الدخل المحدود.

وكشفت في ذات السياق، أن العديد من صفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة في البيع والشراء أصبحت تعرض هواتف مستعملة، والتي غالبا ما تكون مسروقة أو أن أصحابها متورطون في جرائم. حيث يجد الشخص الذي يقوم باقتناء هاتف نقال من السوق السوداء أو من مختلف صفحات التواصل الإجتماعي نفسه متورطا سواء في جريمة سرقة هاتف نقال أو جرائم أخرى.

وطلبت مصالح الدرك الوطني "التبليغ الفوري سواء عن طريق الاتصال مباشرة بالفرق الإقليمية للدرك الوطني أو الاتصال بالرقم الأخضر 1055. وهذا من أجل الوقاية من مختلف الجرائم التي لها صلة بهاته الهواتف النقالة التي تعرض في السوق السوداء أو عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي".

المصدر: "النهار"