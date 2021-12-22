أمراء ونشطاء ومسؤولون ينعون الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز

نعى الديوان الملكي إضافة إلى عدة أمراء ونشطاء في موقع التواصل "تويتر" الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين للملك الراحل سعود بن عبد العزيز.

وأعلن بيان للديوان الملكي السعودي وفاة الأمير، نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أن الصلاة عليه ستجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وشارك الأميران سطام بن خالد آل سعود وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز في نعي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، داعين له بالمغفرة والرحمة، ولمحبيه بالصبر.

انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/rRBFozudKz — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 21, 2021

ونعى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

#نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز

اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله pic.twitter.com/qavLg9NUAO — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 21, 2021

يشار إلى أن الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز هو الابن الرابع والأربعون لملك السعودية الثاني، سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهو متزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن حلوي بن تركي آل سعود، وهي ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز.

#نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

اللهم ارحمه واغفرله وأكرم نزله ووسع مدخله اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة pic.twitter.com/UfHgHo5yFS — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 21, 2021

وتقول المعلومات المتوفرة عن الأمير السعودي الراحل إنه كان مديرا وشريكا مؤسسا في شركة "مسند للتجارة والمقاولات السعودية"، وله فيها حصة نسبتها 50% من رأسمالها.

المصدر: تويتر