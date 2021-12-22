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أمراء ونشطاء ومسؤولون ينعون الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز

أخبار العالم العربي

أمراء ونشطاء ومسؤولون ينعون الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز
ar.elbayan-news.com
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نعى الديوان الملكي إضافة إلى عدة أمراء ونشطاء في موقع التواصل "تويتر" الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين للملك الراحل سعود بن عبد العزيز.

وأعلن بيان للديوان الملكي السعودي وفاة الأمير، نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أن الصلاة عليه ستجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وشارك الأميران سطام بن خالد آل سعود وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز في نعي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، داعين له بالمغفرة والرحمة، ولمحبيه بالصبر.

ونعى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

يشار إلى أن الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز هو الابن الرابع والأربعون لملك السعودية الثاني، سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهو متزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن حلوي بن تركي آل سعود، وهي ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز.

وتقول المعلومات المتوفرة عن الأمير السعودي الراحل إنه كان مديرا وشريكا مؤسسا في شركة "مسند للتجارة والمقاولات السعودية"، وله فيها حصة نسبتها 50% من رأسمالها.

المصدر: تويتر

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