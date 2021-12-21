منشور لنجل الحويني يصف فيه الشتاء بأنه "أكثر رجولة من بعض الذكور" يثير الجدل في مصر

علق حاتم الحويني نجل الداعية السلفي الشهير أبو إسحاق الحويني على موجة الطقس البارد التي تضرب مصر، رابطا ذلك بـ"عدم التزام السيدات بالزي الشرعي الذي يرضاه السلفيون".

وكتب حاتم الحويني على "فيسبوك": "الشتاء أكثر ⁧‫رجولة‬⁩ من بعض الذكور، لأنه يجبر ⁧‫النساء‬⁩ على ستر المكشوف"، مختتما منشوره بوسم: "راقتني"، في إشارة إلى إعجابه بما نشره في هذا الشأن.

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ولاقى المنشور تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيده كثيرون في ما قاله، مؤكدين "صواب منشوره"، في حين كتبت بعض التعليقات ساخرة حيال الربط بين الشتاء وستر النساء لأجسادهن.

وعلق حساب إبراهيم العزومي: "صدقت، ولكن هناك من لا يسترن أنفسهن في ظل هذا البرد القارس أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله".

فيما كتب آخر: "هو مفيش راجل يقبل كشف محارمه، الأصح الشتاء أكثر رجولة من الذكور، لأنه يجبر النساء على ستر المكشوف".

وعلق محمد بارودي قائلا: "عندي الشباب معايا في إسطنبول قالولي الشتاء أحسن بيخلي النساء تتحجب".

وعلى الجانب الآخر، لاقى المنشور بعض الانتقادات والسخرية، حيث كتب إسلام دغش: "على فكرة البنت اللي بتخبي جمالها ومش بتظهر نعم ربنا عليها للناس دي بنت أنانية وبخيلة، لأنها بتبخل بجمالها وحلاوتها على الناس".

وكتب حساب بيتر عايد: "طيب استر نفسك بقى واتغطى أنت كويس، أحسن تبرد، خليك سخن يا شيخ".

أما أحمد الخيال، فكتب: "يا عم الشيخ الله يسترك فكك من النساء شوية وبطل كلام عنهن، النساء كلهم عارفين إن لبسهن المتبرج حرام حتى اللي بيدافعوا عن الحريات و الهجص دا عارفين إن ربنا فرض الحجاب، أنت وبعض الشيوخ مركزين أوي مع النساء، نفسي تركزوا مع الناس الغلابة اللي فالشوارع اللي بلا مأوى، عشان دا حرام برضه أو تتبنوا قضية مجتمعية تكون أهم من حجاب النساء".

المصدر: "القاهرة 24"