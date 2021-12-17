مصر.. تحذير من موجة تضرب البلاد خلال ساعات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من موجة شديدة ستضرب البلاد خلال ساعات مع تكاثر السحب التي يصاحبها سقوط أمطار.

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وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس اليوم، أشارت إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا تكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة خلال اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن طقس اليوم والساعات القادمة، على البلاد حتى غدا السبت، سوف يشهد سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، ما بين الخفيفة والمتوسطة يصاحبها نشاط للرياح أيضا على عدة مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، يكون مائلا للبرودة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس باردا في أول الليل شديد البرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، يشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، قد تمتد إلى مدن القناة وشمال الصعيد أيضا.

ويصاحب موجة الأمطار خلال طقس اليوم، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا، تستمر حتى غدا السبت.

المصدر: صدى البلد