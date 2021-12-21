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الجزائر.. ضبط شبكة لترويج المهلوسات تستخدم أسلحة وكلابا مفترسة

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الجزائر.. ضبط شبكة لترويج المهلوسات تستخدم أسلحة وكلابا مفترسة
Reuters أرشيف
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ضبطت السلطات الجزائرية شبكة منظمة تنشط في المتاجرة بالمؤثرات العقلية وتخزينها، وتستخدم أسلحة وكلابا مفترسة.

وقالت مصالح أمن ولاية الجزائر، إن الأمن الحضري كالعاشر في بوفريزي، بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، تمكنت من وضع حد للشبكة بعد "خطة محكمة" تمكنت عبرها من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة ذوي سوابق قضائية.

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وأضاف المصالح في بيان إن العملية أسفرت عن حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 7816 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع.

وأشارت المصالح، في البيان الذي نقلته وسائل إعلام جزائرية، أنها ضبطت "10 قطع من الأسلحة البيضاء مختلفة الحجم، و6 كلاب مفترسة بيضاء من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 45000 دينار من عائدات المتاجرة، و3 هواتف نقالة".

 

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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