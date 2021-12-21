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مصر.. الاستعداد لتسلّم 36 قطعة أثرية هرّبت لإسبانيا

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مصر.. الاستعداد لتسلّم 36 قطعة أثرية هرّبت لإسبانيا
Globallookpress
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انتهت النيابة العامة المصرية من إجراءات تغليف وشحن قطع أثرية مستردة من إسبانيا تمهيدا لإعادتها للأراضي المصرية.

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مصر.. استرداد 36 قطعة أثرية هرّبت إلى مدريد
مصر.. استرداد 36 قطعة أثرية هرّبت إلى مدريد

كان وفد النيابة العامة اليوم الثلاثاء، قد انتهى من الإشراف على إجراءات تغليف وتحريز وشحن ست وثلاثين قطعة أثرية مستردة ونقلها إلى مطار مدريد بالمملكة الإسبانية، بالتنسيق مع مسئولي السفارة المصرية هناك تمهيدًا لإعادتها للأراضي المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن استرداد القطع الأثرية المهربة قد تمّ بدعم السلطات الإسبانية بدءًا من الإخطار بضبط تلك القطع وموافاة السلطات المصرية بذلك، ومتابعة الإجراءات وإجابة طلبات التعاون القضائي، وصولًا لصدور حكم من القضاء الإسباني بإعادتها.

وجرى التحضير لإجراءات تسليمها للسلطات المصرية، وذلك في ضوء العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، الأمر الذي عبر عن إرادة صادقة لدى السلطات الإسبانية في التعاون مع نظيرتها المصرية لإعادة القطع الأثرية المهربة.

المصدر: RT

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