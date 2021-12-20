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مصر.. استرداد 36 قطعة أثرية هرّبت إلى مدريد

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مصر.. استرداد 36 قطعة أثرية هرّبت إلى مدريد
الصورة من "صدى البلد"
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أعلنت مصر اليوم الاثنين أن النيابة العامة تسلمت من السلطات الإسبانية 36 قطعة أثرية هرّبت إلى مدريد عام 2014.

وكان قد انتقل وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام إلى العاصمة الإسبانية مدريد في مقتبل الأسبوع الحالي، للإشراف على عملية استرداد هذه القطع الأثرية.

وكانت تحقيقات النيابة المصرية قد بدأت في يونيو من عام 2014 بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية.

وباشرت النيابة المصرية التحقيقات التي خلصت إلى اشتراك 6 متهمين في تهريب القطع المضبوطة إلى إسبانيا، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المهربة.

وأحيل جميع المتهمين للمحاكمة بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وصدرت أحكام بالسجن ضدهم.

المصدر: "صدى البلد"

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