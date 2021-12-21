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11 مطلوبا هاربا من القضاء المصري في قضية التخابر بينهم سيدة وحيدة محكوم عليها بالإعدام

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11 مطلوبا هاربا من القضاء المصري في قضية التخابر بينهم سيدة وحيدة محكوم عليها بالإعدام
Globallookpress
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كشفت التحقيقات الخاصة بقضية التخابر مع جهات أجنبية في مصر، والمتهم فيها عدد من قيادات الإخوان عن 11 مطلوبا هاربا.

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ويوجد 11 متهما بالدعوى حكم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد غيابيا من محكمة الموضوع الأولى برئاسة المستشار شعبان الشامى فى 16 يونيو 2015، ومازالوا هاربين ومطلوبين للعدالة وهم: "متولي صلاح الدين عبد المقصود، أيمن على سيد أحمد، عمار أحمد فايد البنا، أحمد رجب رجب سليمان، سندس عصام سيد شلبى، أبو بكر حمدى كمال مشالى، رضا فهمى محمد خليل، سامى أمين حسين السيد، حسين محمد محمود القزاز، عماد الدين على عطوة شاهين، إبراهيم فاروق الزيات".

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

عاقبت المحكمة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، بالسجن المؤبد، في اتهامه بـ"التخابر مع جهات أجنبية".

كما حكمت المحكمة على سندس عاصم، عضو فريق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالإعدام في قضية التخابر، وهي الفتاة الوحيدة المتهمة في القضية والتي صدر ضدها هذا الحكم.

المصدر: اليوم السابع

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