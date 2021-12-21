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قاضي محاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى يتنحى بسبب الحرج

أخبار العالم العربي

قاضي محاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى يتنحى بسبب الحرج
Globallookpress
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قررت محكمة جنايات القاهرة استشعار الحرج عن نظر محاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى حسن راتب وعلاء حسانين و 21 آخرين.

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وتمت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج، لاتهامهم وآخرين، بتهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها والمعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى".

ووفقا للقانون يحق القاضي التنحي دون إبداء أسباب وهذا حق كفله له القانون، وأكثر الأسباب الشائعة هي وجود عرض إعلامي للقضية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، يوم الخميس الموافق 24 يونيو الماضي، من القبض على علاء حسانين، الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت"، لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدما الدجل ومدعيا تسخيره للجن.

المصدر: الأهرام + الجمهورية + مصراوي

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