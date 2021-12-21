غوتيريش: إني لمحزون على لبنان وحاله تنفطر له القلوب

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع الراهن في لبنان بأنه محزن و"يفطر القلب"، داعيا الزعماء السياسيين لهذا البلد إلى أن يتحدوا للقيام بـ"إصلاحات جوهرية".

ورأى أن "لبنان يحتاج إلى إصلاحات عميقة، وأن يكون بلدا بلا فساد"، وطالب بتحول "حزب الله" إلى حزب سياسي مثل سواه من القوى السياسية في البلاد.

وأكد غوتيريش أن الجيش اللبناني "يحتاج إلى استثمارات ضخمة في العتاد والمعدات المتطورة"، مشددا على "ضرورة التمكن من حل المشكلات المتعلقة بكامل الخط الأزرق (عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل)، وغيرها من الحجج الصغيرة، فضلا عن عدم السماح للجماعات المتطرفة شيعية كانت أم سنية، بأن تكون بديلة للدولة".

وناشد دول الخليج أن "تكون جزءا من إنعاش لبنان"، معتبرا أن "لبنان يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يسمح بإعادة بناء الطبقة الوسطى التي جرى القضاء عليها".

المصدر: "الشرق الأوسط"