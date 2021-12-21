السعودية.. 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 222 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 551210 حالات.
وقالت وزارة الصحة، إنه "تم تسجيل 106 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 540284 حالة ولله الحمد".
وأكدت تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8865 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أيضا أن عدد الحالات الحرجة 28 حالة.
المصدر: صحيفة "سبق"
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