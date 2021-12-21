 
مباشر
عاجل
بوتين: سنرد بشكل صارم على أي خطوات غير ودية ضدنا من أي طرف

الصحة السعودية تنشر صورة أول طفل يتلقى لقاحا ضد كورونا في المملكة

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية تنشر صورة أول طفل يتلقى لقاحا ضد كورونا في المملكة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0ae

أعلنت السعوية، اليوم الثلاثاء، تلقي أول طفل في المملكة الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

إقرأ المزيد
السعودية توافق على تلقيح الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما بمطعوم
السعودية توافق على تلقيح الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما بمطعوم "فايزر" ضد كورونا

ونشرت وزارة الصحة السعودية، على حسابها في موقع "تويتر"، صورة الطفل الذي تلقى اللقاح.

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد أعلنت أنها وافقت على استخدام لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا