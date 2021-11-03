السعودية توافق على تلقيح الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما بمطعوم "فايزر" ضد كورونا

قالت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على استخدام لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت هذا القرار بعد أن "تقدمت شركة فايزر بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق".

وأشارت إلى أن القرار جاء "استنادا على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن اللقاح قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية".

وسبق أن صادقت هيئة الغذاء والدواء على تسجيل لقاح "فايزر" في السعودية يوم 10 ديسمبر 2020، بعد أن قدمت الشركة طلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

ويبلغ عدد الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا في السعودية نحو 21.64 مليون شخص ما يمثل حوالي 61% من السكان.

المصدر: RT