المغرب.. إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات في أغادير

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير على ضوء معلومات دقيقة من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وضبط 3 أطنان من مخدر "الشيرا".

وأشار بيان عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن "إجراءات البحث والتحري مكنت من رصد وتوقيف سيارة في منطقة أولاد برحيل بضواحي مدينة تارودانت، حيث تم العثور بداخلها على 90 رزمة من مخدر (الشيرا)، بلغ وزنها الإجمالي 3 أطنان، فضلا عن حجز زورق مطاطي مزود بمحركين نفاثين".

وأضاف: "أسفرت العملية الأمنية عن توقيف سائق السيارة (37 عاما)، وهو من ذوي السوابق القضائية ويشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني بسبب تورطه في عمليات مماثلة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات".

وأكد المصدر إحالة المتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر: "هسبريس"