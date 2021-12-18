المغرب.. ضبط نصف طن من مخدر "الشيرا"

تمكن عناصر الدرك الملكي في إقليم تنغير المغربي من ضبط سيارتين رباعيتي الدفع إحداهما محملة بـ500 كيلوغرام من مخدر "الشيرا" على شكل صفائح.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن "العناصر الدركية تمكنت من حجز المخدرات في منطقة تقع على الحدود بين إقليم تنغير وإقليم الرشيدية، وتم توقيف شخص للاشتباه في تورطه في العملية، فيما لاذ آخر بالفرار وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية".

وكشفت المصادر، أن "المخدرات المحجوزة كانت قادمة من جنوب المغرب (كلميم) في طريقها إلى الحدود المغربية الجزائرية عبر منطقة مرزوكة، قبل أن تفلح العناصر الأمنية في إفشال العملية".

وذكرت، أنه "سيتم عرض الموقوف، والذي ينحدر من إقليم تنغير على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير غدا السبت، للتحقيق معه فيما نسب إليه".

المصدر: "هسبريس"