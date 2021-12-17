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هولندا.. ضبط طنين من الكوكايين في شركة تعود لمواطن مغربي

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هولندا.. ضبط طنين من الكوكايين في شركة تعود لمواطن مغربي
Reuters
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ضبطت الشرطة الهولندية في مدينة فورشوتين 2000 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 150 مليون يورو، في شركة تعود لمواطن مغربي.

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وذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن شحنة الكوكايين تم العثور عليها في شركة لاستيراد وتصدير السيارات فيما تم القبض على خمسة أشخاص ثلاثة هولنديين من لاهاي، و آخر تركي وشاب عمره 21 عاما من أصل مغربي.

المصدر: صحيفة "رنقة 20" المغربية

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