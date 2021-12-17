هولندا.. ضبط طنين من الكوكايين في شركة تعود لمواطن مغربي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzd9
ضبطت الشرطة الهولندية في مدينة فورشوتين 2000 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 150 مليون يورو، في شركة تعود لمواطن مغربي.
وذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن شحنة الكوكايين تم العثور عليها في شركة لاستيراد وتصدير السيارات فيما تم القبض على خمسة أشخاص ثلاثة هولنديين من لاهاي، و آخر تركي وشاب عمره 21 عاما من أصل مغربي.
المصدر: صحيفة "رنقة 20" المغربية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.