المغرب.. الأمن يحبط عملية للتهريب الدولي للمخدرات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية المغربية في بني أنصار من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات، وصادرت 538 كيلوغراما من مخدر "الشيرا".

وأشار بيان صدر عن الأمن المغربي إلى أن "العملية الأمنية تمت في المنطقة القروية ببني شيكر، وأسفرت عمليات التمشيط والتفتيش عن العثور على شحنات من المخدرات مخبأة تحت جسر بطريق فرعية، وتضم 16 رزمة من مخدر (الشيرا) بلغ مجموعة وزنها 538 كيلوغراما".

وأكد فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذا النشاط الإجرامي بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.

المصدر: "هسبريس"