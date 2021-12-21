بينهم مصريان.. السجن 10 سنوات لـ3 تجار مخدرات في العراق

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الاتحادية أحكاما على 3 مدانين بالاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان له أن "المجرمين الثلاثة اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة (الحشيشة والكرستال)"، وأن "الحكم جاء بالسجن لمدة 10 سنوات على كل واحد منهم".

وأضاف أن "المجرمين بينهم اثنان يحملان الجنسية المصرية ضبطت بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة، و126 غراما من مادة سوداء اللون و55 غراما من مادة الكرستال المخدرة".

وتابع، أن "الأحكام التي صدرت بحق المجرمين استنادا للمادة 28/أول من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

المصدر: "السومرية نيوز"