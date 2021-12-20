 
مباشر

بعمليتين منفصلتين.. القبض على أبرز تاجري مخدرات في بغداد - صور

أخبار العالم العربي

بعمليتين منفصلتين.. القبض على أبرز تاجري مخدرات في بغداد - صور
Reuters
قوات الأمن العراقي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s06f

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إلقاء القبض على أبرز تاجري مخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة إن "المديرية العامة للأمن والانضباط، وبعد جهد استخباري نوعي واستحصال الموافقات القضائية، نفذت عمليتين منفصلتين تمكنت خلالهما من إلقاء القبض على أبرز تاجرين للمواد المخدرة وبحوزتهما مادة الكريستال وميزان إلكتروني وأدوات للتعاطي، وذلك في العاصمة بغداد".

بعمليتين منفصلتين.. القبض على أبرز تاجري مخدرات في بغداد - صور
alsumaria.tv
بعمليتين منفصلتين.. القبض على أبرز تاجري مخدرات في بغداد - صور
alsumaria.tv

وأشارت إلى أنه "سيتم تسليمهما للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

بعمليتين منفصلتين.. القبض على أبرز تاجري مخدرات في بغداد - صور
alsumaria.tv


المصدر: "السومرية نيوز" + "الحشد الشعبي الموقع الرسمي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا