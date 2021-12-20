بعمليتين منفصلتين.. القبض على أبرز تاجري مخدرات في بغداد - صور
Reuters
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إلقاء القبض على أبرز تاجري مخدرات في العاصمة بغداد.
وقالت الهيئة إن "المديرية العامة للأمن والانضباط، وبعد جهد استخباري نوعي واستحصال الموافقات القضائية، نفذت عمليتين منفصلتين تمكنت خلالهما من إلقاء القبض على أبرز تاجرين للمواد المخدرة وبحوزتهما مادة الكريستال وميزان إلكتروني وأدوات للتعاطي، وذلك في العاصمة بغداد".
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وأشارت إلى أنه "سيتم تسليمهما للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".
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المصدر: "السومرية نيوز" + "الحشد الشعبي الموقع الرسمي"
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