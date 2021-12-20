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لبنان.. الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على سوري قاد مجموعات إرهابية في عرسال

أخبار العالم العربي

لبنان.. الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على سوري قاد مجموعات إرهابية في عرسال
Reuters
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أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة والتجريد من الحقوق المدنية على عسكري سوري انشق عن مخابرات الجيش السوري ليقود جماعات إرهابية في عرسال شمال شرقي لبنان.

وقالت المحكمة العسكرية إن "خالد أحمد قرقوز الملقب بخالد الزميل، الذي انشق عن الجيش السوري حيث كان محققا في مخابرات الجيش، حضر إلى عرسال (في محافظة البقاع شمال شرق لبنان) وانخرط في صفوف "لواء فجر الإسلام" الذي كان يرأسه السوري عماد جمعة، والذي لدى إعتقاله من قبل القوى الأمنية بتاريخ الأول من أغسطس 2014، تولى قرقوز قيادة هذه المجموعات الإرهابية وقام بمهاجمة مراكز الجيش اللبناني ومخفر الدرك في عرسال، حيث قتل وخطف عسكريين سلمهم الى السوري عمر رباح الذي اقتادهم واحتجزهم في جرود ميرا".
 
وكانت مديرية المخابرات في الجيش قد أحالت قرقوز في يناير من العام 2017 الى القضاء المختص لإنتمائه الى تنظيم "داعش" الإرهابي في جرود عرسال، ومشاركته في الإعتداءات على مراكز الجيش، وقد لقب بـ"الزميل" لدوره بالتسبب بإنشقاق زملائه العسكريين في الجيش السوري، إذ كان يتصل بهم لحضهم على الإنشقاق عن الجيش.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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