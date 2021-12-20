الإمارات تحتفل بيوم الجامعة العربية في "أكسبو 2020 دبي" - فيديو

احتفلت جامعة الدول العربية بمشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي" ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط.

وأكد مصدر في الأمانة العامة للجامعة، أن "الاحتفال بدأ بعزف السلام الوطني الإماراتي وعرض موسيقي عسكري قدمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة للجامعة العربية، تبعته كلمة افتتاحية للأمين العام حرص خلالها على تقديم التهنئة للإمارات بمناسبة عيدها الخمسين"، مشيدا فيها بـ"حكمة قيادتها التي جعلت منها بلدا للإنجاز والتميز، وأن كلمة السر في كل من تجربة الإمارات ومسيرة الجامعة العربية هي الاتحاد والوحدة".

وذكر المصدر، أن "أبو الغيط تطرق في حديثه إلى جناح جامعة الدول العربية في (إكسبو 2020 دبي)، الذي اختير له شعار (ألف مفتاح ومفتاح)، ومزج بين استعراض تراث الجامعة العربية، ورؤيتها للمستقبل".

الاحتفال باليوم الفخري لجامعة الدول العربية في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي#إكسبو_2020_دبي#EXPO_2020_DUBAI#الإمارات_اليومpic.twitter.com/SrwUrzQlIW — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 20, 2021

وتضمن برنامج الاحتفال بيوم الجامعة، زيارة الوفود لجناحها في "الاكسبو" لافتتاح معرض أعد خصيصا بهذه المناسبة تضمن وثائق تأسيس جامعة الدول العربية، وبعض وثائق انضمام الإمارات ومجموعة من الطوابع البريدية تحت عنوان "العرب في إكسبو".

وقدم الحفل جوائز المرأة العربية للتميز في المجال الطبي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي الإماراتي في جناح "المرأة في إكسبو"، حيث كرم الأمين العام الفائزات في هذه النسخة.

المصدر: "اليوم السابع"