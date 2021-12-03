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"إكسبو دبي 2020" يحتفل باليوم الوطني لروسيا

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
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يحتفل معرض "إكسبو دبي 2020" باليوم الوطني لروسيا، التي تشارك بفعالية في المعرض الدولي، وتأتي الفعالية ضمن الأيام الوطنية للدول المشاركة في المعرض.

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وذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية أن رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين سيشارك يومي 3 و4 ديسمبر الجاري في الإمارات في اليوم الوطني لروسيا في معرض "إكسبو دبي 2020".

وخلال الاحتفال سيقدم الجناح الروسي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، التي تعكس التراث والحضارة الروسية.

وانطلق في الإمارات في مطلع أكتوبر الماضي "معرض إكسبو 2020" الذي ستستمر فعالياته حتى نهاية مارس المقبل، وينعقد المعرض تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وخلال المعرض سيقدم المشاركون من أكثر من 190 دولة، بما في ذلك روسيا، تقنيات التعلم الآلي المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى أحدث التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات.

المصدر: تاس

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