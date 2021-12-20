السفير الأمريكي في ليبيا: من يعرقلون الانتخابات الليبية سيدفعون الثمن

هدد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند بفرض عقوبات ضد أي جهات تعرقل الانتخابية الليبية المقررة في الـ24 من ديسمبر الجاري.

وقال لـ"قناة 218" التلفزيونية الليبية اليوم الاثنين: "الذين يثيرون العنف ويمنعون الناس من التصويت سيدفعون الثمن".

وصرح بأن ما شهده خلال زيارته أحد المراكز الانتخابية من تحضيرات للانتخابات، كان مثيرا للإعجاب.

وجاءت تصريحات نورلاند بعد جولة تفقدية قام بها في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة الليبية طرابلس رفقة رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، والمدير الإقليمي لمنظمة "أيفس" للخدمات الانتخابية دانييل روبنستين.

وكتب نورلاند على صفحة السفارة في "تويتر": "سررت اليوم بمناقشة الانتخابات مع ليبيين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل "الخروج للتصويت" وتعزيز مشاركة الناخبين والاندماج الاجتماعي في ليبيا، وكذلك المنظمات التي تعمل كمراقبة محلية للانتخابات.

وأضاف: "نتفق جميعا على هذه النقطة: الليبيون حريصون على المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وللمؤسسات الليبية والمتطوعين القدرة على ضمان نزاهة التصويت".

المصدر: "قناة 218"