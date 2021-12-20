"سانا": أهالي تل الذهب يعترضون رتلا للقوات الأمريكية بمساندة الجيش السوري

اعترض أهالي تل الذهب بريف الحسكة الشمالي بمساندة حاجز للجيش السوري رتلا تابعا للقوات الأمريكية حاول العبور عبر الحاجز إلى القرية، وأجبروه على التراجع.

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وأفادت مصادر محلية من ريف القامشلي لوكالة "سانا" بأن "أهالي القرية بمساندة عناصر حاجز الجيش العربي السوري في تل الذهب تصدوا لرتل للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من خمس مدرعات برفقة سيارة تابعة لمسلحي ميليشيا "قسد" المرتبطة بها حاولت العبور عبر الحاجز إلى القرية فقام الأهالي بالتصدي للرتل ورشقه بالحجارة".

وأول أمس اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات للقوات الأمريكية وأجبره على التراجع وذلك في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

المصدر: سانا