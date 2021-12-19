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مصر.. حريق ضخم يلتهم مدرسة إعدادية في القاهرة (صور+ فيديو)

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مصر.. حريق ضخم يلتهم مدرسة إعدادية في القاهرة (صور+ فيديو)
RT
مصر.. حريق هائل يلتهم مدرسة إعدادية في القاهرة
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ذكر موقع "القاهرة 24" أن حريقا ضخما اندلع مساء يوم الأحد بمدرسة "الإلهامية" الإعدادية للبنين، بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

وأفاد شهود عيان لموقع "القاهرة 24" بأن الحريق التهم المقاعد الخشبية بالمدرسة، وأن ألسنة اللهب امتدت لأحد العقارات المجاورة.

وأوضح الموقع أن قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران، لمنع تمدد الحريق للعقار المجاور الذي يحتوي على عبوات غاز طبيعي.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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