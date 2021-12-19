مصر.. حريق ضخم يلتهم مدرسة إعدادية في القاهرة (صور+ فيديو)

ذكر موقع "القاهرة 24" أن حريقا ضخما اندلع مساء يوم الأحد بمدرسة "الإلهامية" الإعدادية للبنين، بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

وأفاد شهود عيان لموقع "القاهرة 24" بأن الحريق التهم المقاعد الخشبية بالمدرسة، وأن ألسنة اللهب امتدت لأحد العقارات المجاورة.

وأوضح الموقع أن قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران، لمنع تمدد الحريق للعقار المجاور الذي يحتوي على عبوات غاز طبيعي.

#مصر اندلاع حريق هائل بمحيط مدرسة الإلهامية بأحد الشوارع المتفرعة من "مصر والسودان" بمنطقة #حدائق_القبة والحماية المدنية تهرع للمكان pic.twitter.com/BlBID0yiyZ — Dr.fareselmasry (@dr_fareselmasry) December 19, 2021

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري