"سانا": القوات الأمريكية تدخل رتلا محملا بمعدات لوجستية إلى قواعدها في ريف الحسكة

أدخل الجيش الأمريكي رتلا محملا بمواد ومعدات لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواته المتواجدة في قواعده العسكرية بريف الحسكة، حسب ما أفادت وكالة "سانا".

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية لوكالة "سانا" أن "رتلا مؤلفا من 27 آلية منها شاحنات محملة بحاويات مغلقة ومغطاة وبرادات وعدد من الصهاريج دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي قادما من شمال العراق وتوجه بحماية سيارات تقل مسلحين من ميليشيا "قسد" إلى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة".

وكان الجيش الأمريكي أخرج أمس السبت رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط السوري الذي سرقه من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد، وفق "سانا"

المصدر: "سانا"