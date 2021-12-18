"سانا": الجيش الأمريكي يخرج رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية باتجاه العراق

قالت وكالة "سانا" إن الجيش الأمريكي أخرج رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط السوري الذي سرقه من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد.

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وكشفت مصادر محلية من منطقة رميلان لوكالة "سانا" أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا مؤلفا من 90 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وتوجهت به إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وكانت القوات الأمريكية أدخلت قبل أيام شاحنات محملة بالأسلحة والدعم اللوجستي إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي في ريف محافظة دير الزور السورية، وقالت "سانا" إن ذلك بهدف "تدعيم وجود قواتها المحتلة وقواعدها في منطقة الجزيرة".

المصدر: "سانا"