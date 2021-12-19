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العراق.. أربيل تعلن مجمل الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات

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العراق.. أربيل تعلن مجمل الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات
RT
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أعلن أوميد خوشناو محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، مجمل الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات الأخيرة التي ضربت المحافظة.

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تصوير جوي للدمار الذي خلفته السيول في أربيل
تصوير جوي للدمار الذي خلفته السيول في أربيل

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الأضرار شملت 15 منطقة و2509 أسرة و402 منزلا و867 سيارة، و153 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مخازن وأسواق ومعارض سيارات".

وأضاف، أن "الأضرار المادية تقدر بـ21 مليار دينار عراقي (15 مليون دولار تقريبا) بالإضافة إلى أن أضرارا كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية وشبكات الصرف الصحي والشوارع والأرصفة".

ودعا خوشنا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى دعم أربيل من ميزانية الطوارئ.


المصدر: RT

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