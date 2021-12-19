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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على مطار أبها

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على مطار أبها
Reuters Mohammed Benmansour
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

وأكد التحالف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الدفاعات الجوية في المملكة دمرت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مطار أبها من مطار صنعاء الدولي.

وأشار التحالف إلى أن "أنصار الله" حاولت إجمالا استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة، محذرا من أن مطار صنعاء أصبح مركزا لانطلاق الهجمات الحوثية العابرة للحدود على المملكة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن إسقاطه طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء باتجاه خميس مشيط.

المصدر: "واس"

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