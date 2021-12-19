التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه الأراضي السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

إقرأ المزيد

وأضاف التحالف أن المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

والأربعاء أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها السعودية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية