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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه الأراضي السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه الأراضي السعودية
Reuters
حطام طائرة مسيرة مفخخة أسقطها التحالف العربي (صورة أرشيفية)
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

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وأضاف التحالف أن المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

والأربعاء أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها السعودية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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