نهائي كأس العرب.. التونسي صابر الرباعي والجزائري قادر جابوني يؤديان النشيدين الوطنيين لبلديهما

قبل صافرة بداية المباراة النهائية لكأس العرب في قطر يوم السبت، أدى الفنان التونسي صابر الرباعي النشيد الوطني التونسي، فيما أدى النشيد الجزائري الفنان الجزائري قادر جابوني.

نهائي كأس العرب 2021

تونس × الجزائر | النشيدين الوطنيين HD

- عبر: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/HLhAFQcG4p — عز مع كأس العرب (@z50695334) December 18, 2021

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وتأهل منتخب تونس "نسور قرطاج" إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري "الفراعنة" بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي ضمن نصف النهائي على ملعب "974" في الدوحة.

في المقابل، تأهل منتخب الجزائر "محاربي الصحراء" إلى النهائي بعد فوزهم في قبل النهائي على منتخب البلد المضيف "العنابي" القطري بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب "الثمامة".

يذكر أن المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في وقت سابق اليوم.

المصدر: RT