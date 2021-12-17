العاهل محمد السادس يوجه برقية للسلطان هيثم

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، على مساندة بلاده للوحدة الترابية للمملكة.

ونشر موقع "هسبريس" المغربي نص البرقية التي جاء فيها: "من دواعي سروري أن أجدد الاتصال بجلالتكم لأعرب لكم عن بالغ تقديري وامتناني لما عبرتم عنه رفقة إخواني من أصحاب الجلالة والسمو من قادة الدول الخليجية، من دعم قوي لمغربية الصحراء ومساندة مطلقة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "إنني لأشكركم جزيل الشكر على هذا الدعم الشهم والنبيل غير الغريب على بلدكم الكريم الذي تربطه بالمملكة المغربية علاقات أخوة متجذرة قائمة على التضامن والتعاون والتقدير المتبادل، تلك العلاقات التي نحرص سويا على توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا، ويسهم في تدعيم أسس الشراكة الإستراتيجية المثالية التي تربطها بدول مجلس التعاون الخليجي".

وجدد العاهل المغربي التأكيد على أن أمن دول الخليج واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي