بينهما مسؤولة "الكفالات".. اعتقال عنصرين من "داعش" شمال العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق القبض على عنصرين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة لها، تمكنت بالتعاون مع القوات الأمنية في نينوى وبعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص بقضايا الهيئة، من اعتقال عنصرين إرهابيين منتميين لتنظيم داعش ضمن ما يسمى (ولاية العراق قاطع الموصل)".

وبينت، أن "الإرهابيين هما امرأة مسؤولة عن توزيع الكفالات الخاصة بالتنظيم في الموصل، وعنصر مقاتل داخل التنظيم".

المصدر: "الحشد الشعبي الموقع الرسمي"