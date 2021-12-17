"وول ستريت جورنال": الحوثيون طلبوا من السعودية السماح بمغادرة السفير الإيراني

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الجمعة، إن الحوثيين طلبوا من السعودية السماح بمغادرة سفير إيران عبر أجواء اليمن.

وذكرت الصحيفة أنه تم تهريب عنصر من الحرس الثوري الإيراني يدعى حسن إيرلو إلى اليمن العام الماضي وعين سفيرا للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال مسؤولون شرق أوسطيون وغربيون إن الحوثيين يريدون الآن إعادته إلى طهران.

وأفادت الصحيفة بأن الحوثيين طلبوا من السعودية التي تفرض حصارا جويا شاملا على العاصمة اليمنية صنعاء، السماح للدبلوماسي الإيراني الكبير في البلاد بالعودة على الفور إلى إيران، وهو طلب اعتبره المسؤولون السعوديون علامة على التوتر بين طهران وجماعة أنصار الله.

وكان حسن إيرلو منخرطا في مساعدة الحوثيين في التخطيط بساحة المعركة، لكن نفوذه في اليمن عزز التصور السلبي في البلاد بأن القوة المتشددة تستجيب لطهران، وفقا لمسؤولين إقليميين.

وصرح مسؤول إقليمي: "لقد أصبح إيرلو عبئا عليهم.. إنه مشكلة سياسية".

وأوضحت الصحيفة أن الرياض قالت لقادة الحوثيين إنها لن تسمح لإيران بقيادة طائرة إلى اليمن لإيصال إيرلو، وأنه لا يمكنه الطيران إلا على متن طائرة من عمان أو العراق ولن يسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين.

وفي 18 أكتوبر 2020 عينت إيران سفيرا لها في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، واعتبرت الحكومة اليمنية هذه الخطوة "غير قانونية وتدخلا سافرا".

اليمن ليس ملعباً للمعتدين. نحن نعتبر مستقبل اليمن لكل اليمنيين. إن بدأ مهمة السيد #حسن_إيرلو وهو دبلوماسي ذات خلق طيبة وخبير ومحترف سفيراً جديداً لبلادنا في صنعاء، سيکون فصلاً جديداً في العلاقات البناءة بين #إيران واليمن. pic.twitter.com/eYaSATv2az — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) October 28, 2020

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية